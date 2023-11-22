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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Корабли НАТО начали выход в районы учений Freezing Winds на Балтике

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Корабли стран-членов НАТО приступили к выходу в районы предстоящих учений Freezing Winds в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике, следует из данных ВМС Финляндии. Корабли ранее прибыли в финские порты Турку и Хельсинки.

В натовских учениях, которые впервые проводятся под руководством Финляндии как члена альянса, принимают участие около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих.

В рамках маневров, которые продлятся до 1 декабря, предполагаются операции по высадке на берег морского десанта. В них, в частности, примут участие морские пехотинцы США, Великобритании и Финляндии

В учениях принимают участие корабли Первой постоянной военно-морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО, состоящих из кораблей Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

Как указал руководитель учений капитан ВМС Финляндии Юхапекка Раутава, большое количество задействованных натовских минных тральщиков является "демонстрацией заинтересованности НАТО и ее готовности к защите подводной инфраструктуры" на Балтике.

НАТО Финляндия Freezing Winds
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