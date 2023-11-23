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Правительство расширило полномочия Минсельхоза по семеноводству

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ уточнило и расширило полномочия Минсельхоза по семеноводству.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг, новые полномочия в том числе включают утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений, определение порядка испытаний сортов и гибридов, которые допущены для использования в отрасли, проведение оценки посевных качеств семян и ряд иных функций, которые необходимы для эффективного регулирования этой отрасли.

Кроме того, Минсельхоз получит дополнительные полномочия для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, которые применяются для мелиорации земель. "Это водонапорные башни, каналы для осушения и орошения полей и другие объекты, что, в свою очередь, способствует повышению урожайности и вводу большего числа земельных участков в оборот", - пояснил премьер-министр.

"Благодаря принятым решениям министерство сможет ускорить заключение концессионных соглашений, в том числе за счет сокращения сроков на администрирование такого процесса", - отметил Мишустин.

Правительство РФ Минсельхоз РФ
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