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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Правительство расширило программу господдержки в сфере мелиорации земель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство расширило программу господдержки в области мелиорации для вовлечения в оборот новых земель сельхозназначения, сообщает сайт правительства.

"Мы скоординировали правила предоставления субсидий на реализацию мелиоративных мероприятий. Всего в федеральном бюджете на такие цели предусмотрели в текущем году более 8,5 млрд рублей. Получать финансирование теперь смогут научные и образовательные организации, проводящие исследования в области селекции и семеноводства, мелиорации земель и повышения продуктивности почв", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, шесть центров уже готовы участвовать в подобных программах. Они специализируются, в том числе, на масличных, сахарной свекле, зерновых культурах.

Еще одним нововведением Мишустин назвал агролесо- и фитомелиорацию. Правительство увеличивает с 50% до 90% уровень возмещения затрат на борьбу с эрозией почвы и засухой, создание защитных лесопосадок, работу по повышению плодородия сельскохозяйственных земель.

Кроме того, с 1 января 2024 года расширится перечень субсидируемых мероприятий в области химической мелиорации. В него добавятся работы по фосфоритованию и гипсованию почв.

В соответствии с новыми правилами, можно будет также получить частичное возмещение средств на разработку проектно-сметной документации.

"Это будет являться стимулирующим фактором для проведения мероприятий по борьбе с опустыниванием, чтобы мотивировать регионы больше внимания уделять именно этим проектам", - отметил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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