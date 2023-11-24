Монетизация в YouTube станет доступна в Армении в 2024 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - YouTube запустит партнерскую программу монетизации в Армении в следующем году, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу.

"Министерство высокотехнологической промышленности Армении обещает, что в 2024 году система монетизации будет запущена", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан Армении и диаспоры.

Он подчеркнул важность этого вопроса, в том числе в плане стимуляции интеллектуальной и креативной работы в стране.

Ранее возможность монетизации в YouTube в Армении отсутствовала. Создателям, желающим получать доход от видеоблога, приходилось регистрировать аккаунт в других странах.

Монетизация дает возможность создателям контента на YouTube получать доход, в том числе за счет просмотров рекламы.

Программа монетизации доступна не во всех странах. Так, например, 10 марта 2022 года стало известно, что YouTube полностью приостановил монетизацию в РФ.