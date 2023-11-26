В Токио заинтересованы в проведении встречи японского премьера и лидера КНДР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Японии активно прорабатывают возможность организации встречи главы японского правительства Фумио Кисиды с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в воскресенье Kyodo.

"Правительство Японии по ряду каналов выражает желание проведения такой встречи для изменения статус-кво в отношениях двух стран и установления плодотворных отношений", - пишет агентство со ссылкой на премьера Японии.

В частности, в Токио рассчитывают на то, что Пхеньян вернет на родину японцев, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в конце 1970-х - начале 1980-х годов. В 2002 году пятеро человек были отпущены, в Токио заявляют, что сейчас в Северной Корее остаются еще 12 похищенных японцев.