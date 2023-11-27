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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Румыния планирует приобрести системы ПВО ближнего действия за $2,1 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Румынии объявило тендер на поставки систем противовоздушной обороны ближнего действия, на закупки этих вооружений выделены $2,1 млрд, сообщает Defense news.

"Мы намеревались объявить тендер еще в прошлом году, но смогли это сделать лишь сейчас", - заявил изданию неназванный представитель румынского оборонного ведомства.

Военные Румынии еще в 2019 году определили в числе своих приоритетов развитие ПВО ближнего радиуса действия. Вместе с тем Бухарест закупал американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для обороны на средних и больших высотах. Все системы ПВО Румынии планируют включить в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Представитель ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA заявил Defense news, что в компании заинтересованы в поставках ПВО Румынии. Он отметил, что речь может идти, в частности, о зенитных ракетах Mistral.

Эксперты полагают, что израильская компания Rafael Advanced Defense Systems, производящая в том числе ЗРК SPYDER SR, тоже может принять участие в тендере. В 2018 году компания подписала соглашение с Румынией о партнерстве, нацеленном на производство зенитных вооружений.

Бухарест НАТО Румыния Patriot
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