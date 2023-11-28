В МИД РФ сообщили о возможности встречи "ядерной пятерки" в 2024 году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Проведение встреч "ядерной пятерки" возможно в будущем году, Москва предложила свой график, сообщил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, и "пятерки" нет. Мы все это относим на новый год. Мы свои предложения изложили и по повестке дня, и по примерному графику. И мы, видимо, в ближайшее время можем какие-то отклики получить со стороны других участников "пятерки", но в любом случае, программа координаторства - она вся в будущем году", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, возможно ли проведение такой встречи до конца года.