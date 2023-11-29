Китай призвал созвать международную конференцию по палестино-израильскому конфликту

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Решение проблемы между Израилем и Палестиной и создание двух государств должны стать предметом обсуждения масштабной международной конференции, считает министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай призывает к скорейшему созыву более авторитетной, крупномасштабной и более эффективной международной мирной конференции, на которой будут сформулированы "дорожная карта" и график возобновления "решения о двух государствах", - сказал он на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ван И подчеркнул, что в настоящее время самым важным является сохранение временного соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Позиция Китая предельно ясна: во-первых, нельзя допустить возобновления войны. Должно быть достигнуто всеобъемлющее прекращение огня, чтобы избежать еще больших гуманитарных катастроф, и задержанные лица также должны быть освобождены", - подчеркнул китайский дипломат.

Он также высказался за важность обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарных грузов в Газу.

Ван И отметил, что в качестве сменяемого председателя Совета безопасности ООН в этом месяце Китай поддерживает тесные контакты с арабскими странами и соответствующими сторонами и рассматривает палестино-израильский конфликт в качестве основного и приоритетного вопроса Совбеза.

В среду под председательством Ван И должно пройти заседание Совета безопасности по ближневосточной проблеме.