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Белоруссия приостановила участие в Европейской культурной конвенции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии приостановили действие Европейской культурной конвенции, соответствующее постановление правительства республики в среду опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Приостановить действие Европейской культурной конвенции, принятой Советом Европы в Париже 19 декабря 1954 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел республики поручено направить уведомление о приостановлении действия конвенции.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Целями конвенции является развитие общеевропейской культуры путем интеграции культурного наследия ее членов. Подписавшие ее стороны брали на себя обязательства по поощрению изучения своими гражданами языков, истории и культуры других договаривающихся сторон; изучения своего языка или языков, истории и культуры на территории других договаривающихся сторон.

Документ предусматривает, что стороны проводят взаимные консультации в рамках Совета Европы с целью принятия совместных действий по поощрению культурных мероприятий, представляющих интерес для Европы; каждая договаривающаяся сторона содействует передвижению и обмену лицами и предметами, имеющими культурную ценность.

Белоруссия Совет Европы Европейская культурная конвенция
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