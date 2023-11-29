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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Тела двух россиянок найдены на турецком курорте Бодрум

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тела женщины и девочки найдены на горном склоне на турецком курорте Бодрум в провинции Мугла, турецкая полиция заявила, что обе они гражданки России, сообщает телеканал Haberturk.

По данным телеканала, тела обнаружил днем во вторник полицейский патруль. Стражи порядка заметили в кустах простыню, обвязанную веревками, и нашли внутри два тела. В ходе осмотра оказалось, что одно из них принадлежит женщине, а другое - девочке. По предварительным данным, обе они гражданки России.

Тела лежали на крутом склоне в горной местности в курортном районе Ичмелер, летом - популярном месте отдыха туристов, в том числе российских. Сначала они были доставлены в больницу Бодрума, а затем в морг судебной медицины провинции Мугла для установления точной причины смерти.

Полиция начала расследование.

Бодрум Турция
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