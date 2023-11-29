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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Полиция Турции подтвердила убийство двух россиянок в Бодруме

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Турции подтвердила факт убийства двух россиянок на курорте Бодрум, сообщило российское Генконсульство в Анталье. Эту информацию дипломаты получили от турецких правоохранителей.

"Полиция подтвердила факт убийства гражданок России - женщины, 1981 года рождения и ее дочери, 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Следствие подозревает в убийстве бывшего мужа убитой россиянки. По предварительным данным, он вместе с еще одним их ребенком уже уехал из Турции.

Генконсульство пообещало родным погибших помочь в оформлении необходимых документов и организации репатриации тел.

Тела женщины и девочки, завернутые в простыню, нашли 28 ноября на горном склоне в кустах в районе курортного поселка Ичмелер.

Турция Бодрум Анталья
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