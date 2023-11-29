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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Канадская софтверная Open Text продаст дочернюю AMC американской Rocket Software

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Канадский разработчик программного обеспечения Open Text Corp. продает дочернюю AMC американской компании Rocket Software за $2,28 млрд, говорится в пресс-релизе Open Text.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Open Text рассчитывает закрыть ее к 30 июня 2024 года и использовать вырученные средства для погашения долга.

AMC поставляет решения для модернизации серверных приложений и обслуживает более 10 тыс. клиентов.

Rocket Software – портфельная компания фонда прямых инвестиций Bain Capital.

Канада США Open Text AMC Rocket Software
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