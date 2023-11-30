В Казахстане законопроект о повышении статуса журналистов и свободе слова прошел I чтение

Он направлен на совершенствование регулирования СМИ с учетом интересов государства

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении проект закона "О масс-медиа".

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа-сферы. Очевидно, что действующее законодательство не успевает за темпами развития сегодняшней информационной среды, поэтому требовалось принятие нового закона с концептуальной точки зрения. Самое главное, что законопроект позволит решить вопросы с обеспечением свободы слова, повышением статуса журналистов и эффективности государственной информационной политики", - сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.

По ее словам, законопроект предусматривает введение пресс-карты для упрощения порядка аккредитации журналистов.

"По поводу пресс-карты. Эта норма никак не ограничивает и не нарушает права журналистов. В рабочем плане министерства на 2024 год, чтобы охватить все вопросы, мы составили медиа-план, куда включили предусматривающие рассмотрение этого вопроса. Также учет регистрации СМИ, также вопросы аккредитации, ее автоматизации. С этой точки зрения в такой век цифровых технологий мы будем проводить работу по автоматизации. Эта норма направлена на упрощение работы. До второго чтения этот вопрос будет всесторонне изучен. Мы не собираемся категорически внедрять, она будет обсуждаться и учитываться мнение журналистов", - пояснила Балаева.

Также законопроект предлагает ввести трехлетние сроки исковой давности претензий к СМИ (в настоящее время исковая давность бессрочна и архивы СМИ вынуждены хранить все документы и источники информации); сократить срок рассмотрения запросов средств массовой информации с 7 до 5 рабочих дней; инициировать подготовку Национального доклада о соблюдении прав и свобод журналистов, который будет содержать в себе анализ и оценку состояния соблюдения прав и свобод журналистов; субсидировать части затрат операторов спутникового телерадиовещания в целях развития отечественного телерадиовещания; перейти на грантовое финансирование для негосударственных СМИ на республиканском уровне, который будет осуществлен с 2025 года; усовершенствовать правила постановки СМИ на учет ; создать общественно-профессиональные советы по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиа отрасли, с закреплением функции по внесению предложений при подготовке Национального доклада о соблюдении прав и свобод журналистов.

Законопроектом предусмотрено признание утратившими силу законов "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании".

Также депутаты одобрили сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа".

В заключении комитета мажилиса по социально-культурному развитию говорится, что законопроект направлен на приведение норм отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного документа.