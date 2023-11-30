Польша просит обсудить на Совете ЕС "транспортный безвиз" для Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Польша призывает включить в повестку заседания Совета ЕС по транспорту, которое пройдет 4 декабря в Брюсселе, обсуждение последствий действующего с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина о либерализации транспортных перевозок (так называемый "транспортный безвиз").

Об этом сообщает сайт польского правительства.

"Транспортная отрасль возлагает большие надежды на заседание Совета по транспорту Европейского союза. Голос транспортной отрасли ЕС должен быть услышан", - заявил глава польского комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур после переговоров министра инфраструктуры Польши Алвина Гаядхура с перевозчиками, которые блокируют четыре польско-украинских пограничных пункта для фур. Ящура цитирует пресс-служба правительства.

"В ходе встречи мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. Но от того, чтобы распространить его на последующие пункты пересечения границы, мы отказались, хотя это уже готовилось", - сказал он.

По его словам, польские перевозчики готовы рассмотреть возможность смягчения формы протеста, если польское государство усилит контроль за въезжающими в Польшу грузовиками.

Гаядхур сообщил, что провел разговор с министром финансов и министром внутренних дел Польши и отметил, что эти ведомства готовы принять меры, чтобы удовлетворить требование по усилению контроля.

Ранее польская сторона просила Еврокомиссию создать комитет, который бы проверял последствия режима "транспортного безвиза" для транспортной отрасли ЕС.

Союз автомобильного транспорта Словакии (UNAS) тоже добивается отмены "транспортного безвиза", считая, что соглашение между Украиной и ЕС "оказывает разрушительное влияние на наш словацкий транспортный рынок и на рынки других соседних с Украиной государств", говорится в сообщении союза.

"Запросы на разрешение ситуации мы подали лично в министерство транспорта Словацкой Республики на встрече с министром транспорта 29 ноября", - сообщил союз в соцсети.

Интересы перевозчиков на заседании Совета ЕС по транспорту 4 декабря будет лоббировать министр транспорта Словакии Йозеф Раж.

В Еврокомиссии считают ситуацию на границе Польши и Украины, где в результате протеста польских дальнобойщиков скопились гигантские очереди фур, недопустимой. Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что украинские перевозчики не могут находиться в заложниках из-за отсутствия политической воли у польских властей.

"Там не хватает доброй воли для поиска решения. И не хватает участия со стороны польских властей. Я так говорю, потому что это они должны применять закон на этой границе", - сказала она 29 ноября.

С 6 ноября из-за протестов польских перевозчиков частично заблокировано движение через три пункта пропуска на границе Украины и Польши ("Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова" и "Рава Русская - Хребенне"). Первоначально акция должна была проходить до 3 декабря, позднее называлась дата 3 января 2024 года. Но 22 ноября лидер блокирующих границу польских перевозчиков Рафал Меклер заявил, что блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", где наблюдаются самые большие очереди грузовиков, продлена до 1 февраля 2024 года.

С 22 ноября блокада распространилась на четвертый погранпункт - "Шегини-Медыка", а позднее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что не исключена блокада и пятого КПП - "Нижанковичи-Мальховице". Очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска с польской стороны растянулись до 40 км.

Одно из главных требований польских организаторов протестов - возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня до февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тысяч разрешений в год. Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Польские перевозчики также требуют ужесточить правила перевозки по многосторонним разрешениям ЕКМТ. Кроме того, перевозчики добиваются ужесточения контроля за регистрацией в Польше транспортных компаний в части происхождения капитала их учредителей. По мнению ряда представителей польской транспортной отрасли, работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки.

По мнению Киева, украинские перевозчики осуществляют перевозки преимущественно с/на Украину, а не между странами Европы. Их работа не может влиять на грузовые тарифы в Европе. При этом большинство требований польских перевозчиков, как считает украинская сторона, невыполнимы. Переговорщики со стороны Украины рассчитывают, что решение о разблокировании границы будет достигнуто с приходом в Польше нового правительства, которое приняло присягу 27 ноября.