Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones Industrial Average подскочил до максимума с января 2022 года, а Nasdaq Composite снизился.

Все три индекса завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год благодаря снижению доходностей US Treasuries, ослаблению инфляции и ожиданиям уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году, отмечает Market Watch.

Ставка ФРС, возможно, уже достигла пикового уровня, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс.

"По моим оценкам, ставка Федрезерва уже достигла пика или близка к нему", - отметил он.

Уильямс полагает, однако, что американскому ЦБ придется сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Опубликованные в четверг статданные подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться. Согласно отчету министерства торговли страны, индекс потребительских цен (индекс PCE) вырос в октябре на 3% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (индекс PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против 3,7% в сентябре. Темпы роста обоих показателей совпали с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,2%, сообщил в четверг Минторг.

Данные Минтруда США, тем временем, показали чуть менее значительное, чем ожидалось, увеличение количества первичных заявок на пособие по безработице в стране.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 218 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 211 тыс., а не 209 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Стоимость бумаг Salesforce Inc. подскочила на 9,4% по итогам торгов. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль почти в шесть раз, выручку - на 11%, причем скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка.

Акции Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подорожали на 7,1% благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам компании в третьем финквартале и прогнозам на четвертый финквартал.

Тем временем, котировки бумаг американских IT-гигантов снизились в четверг, что привело к падению индекса Nasdaq Composite и ограничило рост S&P 500, отмечает Market Watch.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. опустилась на 2,9%, Alphabet Inc. - на 1,8%, Tesla Inc. - на 1,7%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,5%, Amazon.com Inc. - на 0,2%.

Капитализация Ford Motor Co. упала на 3,1%. Американский автопроизводитель опубликовал новый прогноз на 2023 год взамен предыдущего, отозванного в октябре из-за забастовки сотрудников. Ford рассчитывает получить скорректированную EBIT в размере $10-10,5 млрд в 2023 году и зафиксировать свободный денежный поток в размере $5-5,5 млрд. Предыдущий прогноз предусматривал скорректированную EBIT в размере $11-12 млрд и свободный денежный поток в $6,5-7 млрд.

Забастовка, длившаяся около шести недель, стоила Ford $1,7 млрд, из которых $1,6 млрд будут отражены в отчетности за четвертый квартал.

Акции Kroger Co. подорожали на 1,4%. Оператор сети супермаркетов увеличил чистую прибыль в третьем финквартале в 1,6 раза, однако дал осторожный прогноз на весь фингод, отметив краткосрочную экономическую напряженность.

Стоимость бумаг Walt Disney Co. поднялась на 0,2%. Главный исполнительный директор компании Боб Айгер заявил в интервью газете The New York Times, что Disney не планирует продавать телевизионные активы, в том числе, кабельную сеть ABC. Летом Айгер дал понять, что такая возможность рассматривается.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 520,47 пункта (1,47%) и составил 35950,89 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,22 пункта (0,38%) - до 4567,8 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 32,27 пункта (0,23%) и составил 14226,22 пункта.