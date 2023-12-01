Экспорт Южной Кореи в ноябре вырос до максимума за 14 месяцев

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт Южной Кореи в ноябре увеличился на 7,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг максимальных за 14 месяцев $55,8 млрд. Это предварительные данные министерства торговли, промышленности и энергетики.

Аналитики в среднем ожидали подъема на 4,7%, сообщает Trading Economics.

В том числе поставки полупроводниковой продукции за рубеж – главной статьи экспорта страны – выросли на 12,9%. Это первое повышение за 16 месяцев. Кроме того, экспорт автомобилей увеличился на 21,5%, нефтехимической продукции – на 5,9%, аккумуляторов – на 23,4%, дисплеев – на 5,9%.

Экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, снизился на 0,2%, при этом поставки в США выросли на 24,7%, в страны АСЕАН – на 8,7%.

Между тем импорт в ноябре рухнул на 11,6% до $52 млрд. Показатель снизился по итогам девятого месяца подряд. В основном это обусловлено уменьшением закупок энергоресурсов, в том числе в прошлом месяце она упали на 22,2%.

Эксперты прогнозировали сокращение общего объема импорта на 8,6%.

Профицит торгового баланса Южной Кореи в ноябре составил $3,8 млрд по сравнению с дефицитом в размере $6,99 млрд годом ранее и профицитом в $1,63 млрд в октябре этого года. Положительное сальдо было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал профицит на уровне $1,3 млрд.