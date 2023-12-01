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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Молдавия и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в поставках газа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия и Греция подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество в области поставок газа. Об этом говорится в сообщении молдавской госкомпании Energocom со ссылкой на и.о. директора Виктора Бынзаря.

Он отметил, что накануне в Афинах подписал документ с и.о. директора DEPA Commercial Константиносом Ксифарасом.

"Молдова и Греция интенсифицируют сотрудничество в области поставок природного газа, в том числе сжиженного, а также в координации использования газохранилищ и транспортной инфраструктуры. Подписание документа означает углубление плодотворного и стратегического сотрудничества, которое есть у нас с DFPA", - подчеркнул Бынзарь.

По его словам, благодаря такому сотрудничеству Energocom сможет обеспечить потребности внутреннего рынка Молдавии и диверсифицировать свои источники и маршруты поставок.

"Энергетический рынок Молдавии получит доступ к сжиженным газам, в том числе из США, привезенным через терминалы в Греции и через Трансбалканский трубопровод в Молдавии, на Украине и в Центральной Европе", - отметил Бынзарь.

Energocom начал сотрудничество с DEPA в апреле нынешнего года, а с мая греческая компания выиграла несколько тендеров и поставила газ в Молдавию для текущего потребления и для хранения на складах в преддверии нового отопительного сезона.

Как сообщалось, с декабря 2022 года Молдавия не потребляет газ, поставляемый "Газпромом". Газ поступает на Приднестровскую ГРЭС для выработки электроэнергии, которая потом поставляется в Молдавию.

Молдавия для внутреннего потребления закупает газ в рамках тендеров на международных рынках. Главным поставщиком газа на внутренний рынок в настоящее время является Energocom. Компания, по данным на начало ноября, создала резервы в объеме более 600 млн кубометров, что хватит правому берегу Днестра до марта 2024 года.

Молдавия Греция
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