Лукашенко в понедельник проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье отправится с рабочим визитом в Китай, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".
"В Пекине в понедельник состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестке переговоров - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.