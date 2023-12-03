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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Лукашенко в понедельник проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье отправится с рабочим визитом в Китай, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

"В Пекине в понедельник состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестке переговоров - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Александр Лукашенко Китай Си Цзиньпин Белоруссия
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