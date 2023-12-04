Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании заметных сигналов к движению

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США не меняется, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 64,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 12,648 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не меняется в условиях отсутствия новых сигналов к движению после заметного снижения в конце прошлой недели. Нефтяные котировки умеренно снижаются, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,43 за баррель, что на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,69 за баррель, что на 0,51% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, S&P 500 завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average - на самой высокой отметке с января 2022 года.

По итогам недели Dow Jones прибавил 2,4%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 0,4%. Все три индекса завершили в плюсе пятую неделю подряд на фоне продолжающегося падения доходностей американских гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году, отмечает Market Watch.

Доходности US Treasuries продолжили падение в пятницу, несмотря на заявление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным. "Пока рано говорить с уверенностью о том, что мы достигли в достаточной мере ограничительного состояния политики, или обсуждать сроки ее смягчения", - сказал Пауэлл в ходе выступления на мероприятии в колледже Спелман в Атланте.

"Мы готовы продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо", - заявил он.

Пауэлл при этом отметил, что шаги, предпринятые Федрезервом ранее, сделали его политику "довольно ограничительной". Именно эта фраза была воспринята трейдерами как "голубиный" сигнал, поскольку еще несколько недель назад глава ФРС говорил о ней как просто об "ограничительной", говорит главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч. "Я думаю, вполне справедливо, что трейдеры ухватились за эту тонкость", - отметил эксперт, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали продолжающийся спад активности в производственном секторе США.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,88%, китайский CSI300 - на 0,27%, гонконгский Hang Seng - на 0,56%, при этом южнокорейский Kospi подрастает на 0,37%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,76%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,15%.