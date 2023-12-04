В Пентагоне призвали резко нарастить производство систем борьбы с беспилотниками

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Системы противодействия беспилотникам входят в список первостепенных потребностей вооруженных сил США, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте.

"Производство средств борьбы с БПЛА должно подскочить до небес", - приводит Defense news его слова с Форума национальной обороны имени Рейгана в штате Калифорния.

Он отметил, что наращивание производства таких систем столь же важно для США, как и увеличение выпуска снарядов калибра 155 мм. Лапланте напомнил, что уже неоднократно говорил руководителям американских компаний о необходимости обратить внимание на противодронные системы и беспилотники-камикадзе.

Он уточнил, Пентагон пока не знает, сколько именно систем нужно вооруженным силам, но, вероятно, речь идет о тысячах единиц.

Лапланте пояснил, что большинство средств Пентагона, зарезервированных для программ беспилотников, предназначены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытаний. Однако эти средства нужно перенаправить в промышленность для расширения производственных линий и выпуска техники в серьезных объемах.

Defense news отмечает, что подобные планы вряд ли удастся осуществить без полноценных ассигнований на год, одобренных Конгрессом США.

Тем не менее Пентагон уже развертывает такие системы в войсках. В то же время с середины октября, на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС, силы США в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам, в том числе беспилотниками, запускаемыми местными военизированными группировками.