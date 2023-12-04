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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека
Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на выход из ряда международных правозащитных организаций, не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека и готова сотрудничать с партнерами в правозащитной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы знаете, Россия вышла из состава ряда международных правозащитных организаций, однако это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации (всеобщей декларации прав человека - ИФ). Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы прав человека", - сказал он в ходе заседания президентского Совета по правам человека.

Путин напомнил, что 10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.

"К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека, ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал он в связи с этим.

Владимир Путин ООН
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