ХАМАС 7 октября атаковал израильскую базу, где могли быть ракеты для ядерного оружия

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ракета, выпущенная боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, поразила израильскую военную базу, где, предположительно, базируются ракеты, способные нести ядерное оружие, сообщает New York Times.

По данным издания, удару подверглась база Сдот Миха в центральной части Израиля. Отмечается, что в результате начался пожар, который распространился на склады ракет и другое "чувствительное вооружение".

New York Times напоминает, что Израиль никогда не признавал существования своего ядерного арсенала. При этом издание отмечает, что израильские информаторы, официальные лица США и аналитики спутниковых снимков сходятся во мнении, что страна обладает, по крайней мере, небольшим количеством ядерного оружия.

Как сообщил газете, директор некоммерческой организации "Федерация американских ученых" (FAS) Ханс Кристенсен, по его оценкам, на базе Сдот Миха, вероятно, находится от 25 до 50 пусковых установок ракет "Иерихон", способных нести ядерное оружие.

Кристенсен предположил, что боеголовки, скорее всего, хранились вдали от базы.