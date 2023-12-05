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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Производитель беспилотных грузовиков TuSimple уйдет из США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель беспилотных грузовиков TuSimple Holdings Inc. планирует уволить 75% своих сотрудников в США, или около 150 человек, и затем продать свои активы в стране, чтобы сфокусироваться на азиатском регионе.

Как говорится в документах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), она зафиксирует единовременное списание в размере $7-8 млн в связи с увольнениями.

TuSimple начала работу в 2015 году, а в апреле 2021 года компания провела первичное размещение акций на сумму $1,35 млрд и была оценена в $8,5 млрд. Цена акций при размещении составляла $40, тогда как на закрытие торгов в понедельник бумаги компании стоили 99 центов, а капитализация составляла $216 млн.

В ноябре 2022 года TuSimple объявила о значительном сокращении штата и анонсировала еще один раунд увольнений в мае этого года.

США TuSimple
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