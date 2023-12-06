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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Экстремальная жара прогнозируется в Австралии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Метеорологи предупреждают, что в самое ближайшее время на большей части Австралии установится рекордно жаркая погода, которая продлится несколько дней, сообщает The Guardian.

Сильная жара, как прогнозируется, накроет в основном штаты Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также южную часть штата Квинсленд.

Температуры могут превысить 45 градусов по Цельсию. Уже в выходные жара, как ожидается, спадет, но в Новом Южном Уэльсе на юго-востоке Австралии жара продержится немного дольше.

По данным метеорологов, вслед за аномальной жарой на штаты Южная Австралия и Виктория обрушатся ливни и бури. Кроме того, в Коралловом море у восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "Джаспер", который может достичь берегов страны в выходные или в начале следующей недели.

Австралия
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