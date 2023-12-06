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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Путин заявил, что ждет саудовского лидера в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Обстоятельства не позволили наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду посетить Москву с визитом, но его по-прежнему ждут в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить за приглашение. Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы, но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений", - сказал он в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии.

"Следующая встреча должна быть в Москве", - с улыбкой добавил Путин.

"Договорились", - отреагировал его визави.

Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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