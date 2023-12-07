Глава МИД Израиля раскритиковал Гуттериша за позицию по событиям в Газе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что действия генсека ООН Антониу Гутерриша представляют опасность для мира после того, как Гутерриш призвал применить статью 99 устава ООН в связи с происходящим в секторе Газа.

"Действия Гутерриша представляют опасность для мира во всем мире. Его просьба задействовать статью 99 и призыв к прекращению огня в секторе Газа являют собой поддержку террористической организации ХАМАС, - написал Коэн в соцсетях. - Любой, кто выступает за мир во всем мире, должен поддержать освобождение Газы от ХАМАС".

Впервые с вступления в должность в 2017 году Гутерриш воспользовался статьей 99, которая дает генсеку ООН "право обращать внимание Совета безопасности на любые проблемы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

Призыв Гутерриша применить эту статью связан с огромными жертвами, которые понесли стороны конфликта в секторе Газа с 7 октября. По данным Гутерриша, которые он приводит в письме Совбезу ООН, с начала конфликта в секторе Газа погибли более 16,2 тысячи человек. Данные о погибших приводит Минздрав региона, подконтрольный ХАМАС.

В документе Гутерриш просит членов Совета безопасности приложить усилия для недопущения гуманитарной катастрофы и установления режима прекращения огня.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в соцсети написал, что Гутерриш "достиг нового морального дна", и снова призвал генсека ООН "незамедлительно уйти в отставку".

"Генеральный секретарь решил активировать этот редкий пункт только тогда, когда он позволит ему оказать давление на Израиль, который борется с нацистскими террористами ХАМАС", - заявил Эрдан, также обвинив Гутерриша в предвзятом отношении к Израилю.

Эрдан добавил, что призыв Гутерриша к прекращению огня "на самом деле является призывом сохранить террор ХАМАС в секторе Газа".

"Вместо того, чтобы прямо указать на ответственность ХАМАС и призвать лидеров террористов сдаться и вернуть заложников, тем самым положив конец войне, генеральный секретарь предпочитает продолжать играть на руку ХАМАС", - подчеркнул Эрдан.