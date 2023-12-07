Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Оценка снижения ВВП еврозоны в III квартале ожидаемо подтвердилась на уровне 0,1%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны в третьем квартале сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, предварительная оценка снижения ВВП была подтверждена.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Оценка изменения ВВП еврозоны относительно третьего квартала прошлого года неожиданно была ухудшена до нуля, тогда как ранее говорилось о росте на 0,1%.

Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП вырос на 0,1% в поквартальном и на 0,6% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении на 0,2% и 0,5% соответственно.

Потребительские расходы в еврозоне в июле-сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы – также на 0,3%, валовые вложения в основные средства не изменились, экспорт уменьшился на 1,1%, импорт – сократился на 1,2%.

Экономика Германии в третьем квартале снизилась на 0,1% по сравнению со вторым и на 0,4% в годовом выражении, Франции – соответственно уменьшилась на 0,1% и выросла на 0,6%, Италии – увеличилась на 0,1% в обоих случаях, в Испании – повысилась на 0,3% и 1,8%.

ВВП Евросоюза в третьем квартале не изменился как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в годовом выражении.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 7 декабря

Уолл-стрит снизилась на статданных

Уолл-стрит снизилась на статданных

Кандидат в президенты США Хейли считает, что победа Украины могла бы стать уроком для Китая

В университете в Лас-Вегасе произошла стрельба

Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Песков заявил, что принц Саудовской Аравии приедет в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });