Оценка снижения ВВП еврозоны в III квартале ожидаемо подтвердилась на уровне 0,1%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны в третьем квартале сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, предварительная оценка снижения ВВП была подтверждена.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Оценка изменения ВВП еврозоны относительно третьего квартала прошлого года неожиданно была ухудшена до нуля, тогда как ранее говорилось о росте на 0,1%.

Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП вырос на 0,1% в поквартальном и на 0,6% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении на 0,2% и 0,5% соответственно.

Потребительские расходы в еврозоне в июле-сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы – также на 0,3%, валовые вложения в основные средства не изменились, экспорт уменьшился на 1,1%, импорт – сократился на 1,2%.

Экономика Германии в третьем квартале снизилась на 0,1% по сравнению со вторым и на 0,4% в годовом выражении, Франции – соответственно уменьшилась на 0,1% и выросла на 0,6%, Италии – увеличилась на 0,1% в обоих случаях, в Испании – повысилась на 0,3% и 1,8%.

ВВП Евросоюза в третьем квартале не изменился как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в годовом выражении.