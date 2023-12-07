Эрдоган прибыл в Грецию, рассчитывая на улучшение отношений между странами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его визит в Грецию, который начался в четверг, придаст положительный импульс для взаимовыгодных отношений между двумя странами.

"Я верю, что стратегическое сотрудничество Турции и Греции приведет обе страны к новой эпохе в отношениях. Мы должны быть оптимистами, и этот оптимизм даст плоды в будущем", - приводит слова Эрдогана турецкая газета Sabah.

Турецкий лидер заявил, что рассчитывает подписать декларацию о дружбе с Грецией: "Если разногласия преодолеваются через диалог и появляется общая основа, то это идет на пользу всем".

"Мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам", - отметил Эрдоган.

В ходе визита президент Турции и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступят сопредседателями турецко-греческого совета сотрудничества, участники которого обсудят весь спектр двусторонних отношений и рассмотрят меры по расширению сотрудничества.

Прежде Эрдоган посещал Грецию в 2017 году, тогда он встречался с предшественником Мицотакиса Алексисом Ципрасом. С нынешним греческим премьером турецкий президент имел возможность пообщаться "на полях" Генассамблеи ООН, которая прошла в сентябре в Нью-Йорке.

Отношения Греции и Турции осложнились в 2020 году из-за спора вокруг прав на нефтегазовую разведку в части Средиземного моря, которую Греция, а также Республика Кипр считают исключительной экономической зоной.