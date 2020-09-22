Эрдоган призвал не игнорировать права Турции на ресурсы востока Средиземноморья

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз призвал мировое сообщество не игнорировать права турок на ресурсы в Восточном Средиземноморье.

"Игнорирование наших прав на природные ресурсы в Восточном Средиземноморье нельзя объяснить ни с точки зрения законов, ни с точки зрения здравого смысла", - сказал Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН во вторник.

Турецкий лидер отметил, что в его приоритеты входит решение кризиса в Восточном Средиземноморье путем диалога, основанного на нормах международного права.

"Турция не потерпит никаких преследований и нападений в Восточном Средиземноморье. Мы хотим решать проблемы в регионе посредством диалога (с Грецией - ИФ) на справедливой основе и в соответствии с международными законами", - добавил Эрдоган.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Турции в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.