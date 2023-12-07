Украина расширила санкции против российских граждан и компаний

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новых санкциях против российских граждан и компаний. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В санкционный список вошли более 180 физических и столько же юридических лиц. Среди них руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга Андрей Довбня, главный конструктор ООО "НТЦ "Северо-западная лаборатория" Алексей Куневич, исполнительный директор компании Streit Group Герман Гуторов.

Перечень предприятий, попавших под санкции, пополнился компаниями, связанными с военно-промышленным комплексом РФ. В их числе ООО "Амитрон Электроникс", АО "Приборы, Сервис, Торговля", ООО "Телеком и микроэлектроник индастриз", ООО "Радиодеталь поставка", ООО "Научные приборы и системы", ООО "Электро Си".