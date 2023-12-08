Британия ввела санкции в отношении 17 белорусов, включая судей и прокуроров

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в пятницу включила в санкционные списки по Белоруссии 17 человек, большинство из которых - судьи и прокуроры, сообщается в документе британского Минфина.

"17 пунктов добавлены в санкционные списки, в отношении них применят меры с замораживанием активов", - говорится в документе.

Под санкциями, в частности, оказались судьи Верховного суда, Минского городского суда, Гомельского областного суда, а также сотрудники офиса генпрокурора.