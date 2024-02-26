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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

ЕС продлил на год санкции в отношении белорусских властей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о продлении на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительных мер в отношении Минска, в том числе в связи с поддержкой российской СВО на Украине.

"С августа 2020 года ЕС ввел несколько последовательных серий индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Белоруссии (...). Индивидуальные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки (в ЕС)", - сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Документ напоминает, что на данный момент в санкционном списке по Белоруссии числятся 233 физических лица, включая президента Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

"Белоруссия также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других", - отмечают в Брюсселе.

В коммюнике говорится, что Совет ЕС подтвердил свое обязательство привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека и в соответствии с поэтапным подходом Евросоюза готов принимать дальнейшие целенаправленные ограничительные меры, пока белорусские власти будут продолжать такие действия.

Белоруссия ЕС Совет ЕС
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