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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Возбуждено уголовное дело против председателя Конституционного суда Киргизии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело в отношении председателя Конституционного суда страны по факту злоупотребления должностным положением, сообщает в пятницу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении деятельности высших должностных лиц судебной системы Киргизии, органами ГКНБ были выявлены факты систематического злоупотребления должностным положением со стороны председателя и других должностных лиц Конституционного суда, а также грубого нарушения законодательства республики", - сообщили в пресс-службе.

Спецслужбы установили, что председатель и другие руководящие ответственные лица Конституционного суда Киргизии, используя свои должностные полномочия, скрывали пригласительные письма, предназначенные для заграничных командировок судей КС, и использовали их в своих личных целях, а также в интересах своих близких родственников для зарубежных поездок.

По указанным фактам ГКНБ Киргизии возбуждено уголовное дело по ст. 337 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностным положением).

Председателем КС Киргизии является Эмиль Осконбаев.

Киргизия
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