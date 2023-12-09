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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Нидерландские ВМС проследили за прохождением отряда кораблей РФ в Северном море

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландский фрегат Hr. Ms. De Ruyter и вертолет NH90 в субботу сопроводили отряд ВМФ России в составе корвета "Стойкий", подводной лодки (по кодификации НАТО Kilo II) и буксира "Сергей Балк" в Северном море, сообщили Королевские ВМС Нидерландов.

Отряд проходил через эксклюзивную экономическую зону Нидерландов в Северном море, указывается в сообщении.

По мнению Королевского флота, отряд ВМФ РФ, вероятно, направляется в Средиземное море.

Отмечается, что после завершения сопровождения за ним начали следить силы ВМС других натовских стран.

Северное море Нидерланды ВМФ РФ
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