Нидерландские ВМС проследили за прохождением отряда кораблей РФ в Северном море

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландский фрегат Hr. Ms. De Ruyter и вертолет NH90 в субботу сопроводили отряд ВМФ России в составе корвета "Стойкий", подводной лодки (по кодификации НАТО Kilo II) и буксира "Сергей Балк" в Северном море, сообщили Королевские ВМС Нидерландов.

Отряд проходил через эксклюзивную экономическую зону Нидерландов в Северном море, указывается в сообщении.

По мнению Королевского флота, отряд ВМФ РФ, вероятно, направляется в Средиземное море.

Отмечается, что после завершения сопровождения за ним начали следить силы ВМС других натовских стран.