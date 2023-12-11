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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Следующая конференция ООН по изменению климата пройдет в Азербайджане

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Следующая Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане. Об этом сообщило в понедельник председательство COP28 в Дубае.

"Председательство COP28 поздравляет Азербайджан с избранием местом проведения COP29 в следующем году", - приводит агентство EFE сообщения организаторов COP28 в ОАЭ.

"Мы будем вместе работать, чтобы спасти климат и сохранить нашу цель в 1,5 градуса", - отметили организаторы нынешней конференции.

Ранее сообщалось, что нынешний год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.

ООН Азербайджан
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