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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Макрон не принял отставку главы МВД после провала его законопроекта о миграции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел Жеральда Дарманена после того, как нацсобрание отвергло в понедельник законопроект главы МВД о миграции, предусматривавший ужесточение правил, сообщает BFMTV.

Предложение против проекта Дарманена поддержали 270 депутатов при 265 несогласных. При этом против нового закона сплоченно выступили коалиция левых Nupes, правоцентристские "Республиканцы" и националистическое "Национальное объединение".

Французские СМИ называют это "очень серьезным провалом" Дарманена.

Макрон не принял отставку прибывшего в Елисейский дворец министра, отмечает телеканал.

По данным BFMTV, президент поручил премьер-министру Элизабет Борн и Дарманену "представить ему предложения, чтобы продвинуться, сняв эту блокировку, и прийти к тексту эффективного закона".

Франция Эмманюэль Макрон Жеральд Дарманен
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