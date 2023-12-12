Законодатели ЕС договорились о правилах конфискации преступных денег

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации денег, являющихся доходами от преступной деятельности, сообщила пресс-служба совета.

"Прибыли от преступной деятельности ошеломляют. Только если у правительств есть средства вернуть эти прибыли, у них есть шанс бороться с организованной преступностью", - заявил министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Испании Феликс Боланьос.

Новая директива, согласованная испанским председательством совета и переговорщиками Европарламента, "устанавливает минимальные общеевропейские правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом", отмечается в коммюнике.

В Брюсселе рассчитывают, что это повысит потенциал государств-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.

"Директива будет применяться к широкому спектру преступлений, таких как организованная преступность, терроризм, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков", - говорится в документе.

Будущий закон также применят "к нарушению санкций после того, как будет принята все еще находящаяся на рассмотрении директива об определении уголовных преступлений и наказаниях за нарушение ограничительных мер ЕС".

"В результате люди и компании, получающие прибыль от обхода санкций, увидят, что их доходы конфискуются так же, как доходы торговцев людьми или наркокартелей", - объясняют в Совете ЕС.

Достигнутое политическое соглашение сторон теперь должно быть одобрено Комитетом постоянных представителей стран ЕС (Coreper). После одобрения законопроект официально утвердят в Совете ЕС и в Европейском парламенте.