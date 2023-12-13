Один человек погиб при пожаре на Мозырском НПЗ в Белоруссии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - МЧС Белоруссии сообщило о пожаре на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в Гомельской области страны, в результате которого погиб как минимум один рабочий нефтеперерабатывающего предприятия.

"В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием", - сообщили в МЧС.

Там отметили, что на отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия.

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории НПЗ. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.