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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Минске сообщили о вербовке обвиняемого в теракте на БАМе белоруса спецслужбами Украины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Белоруса, который был задержан российской ФСБ за теракт на БАМе, завербовали украинские спецслужбы, сообщил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, вербовка белоруса, как и некоторых других белорусских граждан, осуществлялась украинскими спецслужбами дистанционным путем.

"Украинские спецслужбы, в том числе, используют людей с проблемами с психикой, больных людей. Это нехорошая практика", - сказал председатель КГБ, которого цитирует госагентство БелТА.

Что касается обвиняемого в терроризме на БАМе белоруса, Тертель подтвердил, что речь идет о жителе Витебского региона, бывшем работнике "Нафтана", который был уволен в декабре 2020 года за причастность к экстремистской деятельности.

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"Мотивы прежде всего корыстные. Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны. Кроме того, мотивом стало перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности", - сказал Тертель.

В настоящее время, продолжил председатель КГБ, над задержанным белорусом идет следствие, в котором принимает участие и белорусская сторона.

"Отдельные моменты, чтобы не навредить следствию, раскрыть не могу. Но хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление. По российскому законодательству наказание вплоть до пожизненного. А в нашем случае речь идет о смертной казни. Это особо тяжкие преступления, хочу предупредить наших граждан, что ни одно из них не остается нераскрытым", - заявил он.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в Омской области гражданина Белоруссии, 1971 г.р., подорвавшего 29 и 30 ноября два железнодорожных состава с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Бурятия.

Отмечалось, что при следовании железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ и по его обводному пути взрывные устройства сработали, что привело к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по транспортной магистрали.

Белоруссия БАМ Украина
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