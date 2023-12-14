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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

За сутки ЦАХАЛ ликвидировал несколько боевиков на севере и юге сектора Газа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила боевые действия в Хан-Юнисе, Джебалии и Шеджае в секторе Газа и ликвидировала несколько хамасовцев, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"За прошедший день солдаты пехоты ЦАХАЛа ликвидировали террористов в ближнем бою на севере сектора Газа... Военнослужащие ЦАХАЛа также провели обыски на центральном операционном объекте батальона ХАМАС "Шеджайя", расположенном на территории школьного комплекса", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

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Во время обысков на объекте военные обнаружили огневые объекты, которые использовались для проведения атак против ЦАХАЛа. Военнослужащие выполнили задачу по уничтожению боевиков, а затем демонтировали обнаруженную на территории комплекса военную инфраструктуру, отмечается в заявлении.

В Джебалии израильские военные также "изъяли оружие и ликвидировали несколько террористов".

Вместе с тем силы ЦАХАЛа провели точечные рейды в нескольких локациях в районе южного города Хан-Юнис, в которых обнаружили оружие, гранаты и автоматы Калашникова. Они разрушили две шахты туннеля, площадку для запуска ракет и склад оружия.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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