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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

В Латвии наказание за шпионаж ужесточили вплоть до пожизненного заключения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к Уголовному закону, которые ужесточают ответственность за преступления против госбезопасности, в том числе предусмотрено пожизненное заключение за некоторые преступления, сообщает агентство ЛЕТА.

За вступление в организованную группу с целью совершения акта против Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет вместо нынешних 5 лет.

Также предусматривается дополнительное наказание - конфискация имущества. Если преступление совершено должностным лицом, ответственным сотрудником компании или организации, то преступник будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Помощь иностранцу, иностранной организации или иностранному государству в действиях против Латвии будет наказываться лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет (ранее - до 5 лет) с конфискацией имущества или без нее.

В случае оказания помощи иностранному государству группой лиц, должностным лицом или ответственным сотрудником компании или организации виновный будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ответственность за шпионаж также усилена путем введения минимального наказания в виде 1 года лишения свободы и возможности дополнительного наказания в виде конфискации имущества. Организация или руководство шпионажем будут наказываться пожизненным лишением свободы, лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также испытательным сроком до 3 лет.

В уголовный закон добавлена новая статья, предусматривающая ответственность за нарушение запрета на организацию, проведение или участие в подготовке к выполнению военно-тактических задач. Это преступление будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет, временным лишением свободы, условным наблюдением или штрафом.

Поправки к закону также ужесточают возможное наказание за ложные угрозы о якобы заложенной взрывчатке.

Инициатива изменения закона исходила от президента Латвии Эдгара Ринкевича, однако в принятые поправки к закону были внесены дополнения по предложению министра юстиции Инесе Либини-Эгнере.

Латвия
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