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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Rocket Lab запустила ракету с японским радиолокационным спутником

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в пятницу стартовала на орбиту с японским радиолокационным спутником QPS-SAR-5 (Tsukuyomi-I), оснащенным оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием The Moon God Awakens запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 17:05 по местному времени (в 07:05 мск). Космический аппарат дистанционного зондирования Земли массой 100 кг компании "Японский институт Q-shu космических пионеров" должен быть выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), который выводится на орбиту высотой 575 км, обеспечит высокое разрешение снимков. Он присоединится к аналогичному японскому аппарату, который ранее был выведен на орбиту.

Японская компания планирует в перспективе развернуть орбитальную группировку из 36 таких аппаратов, что позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более 10 минута.

Это уже десятый запуск ракеты Electron компании Rocket Lab в текущем году и 42-я миссия с начала ее эксплуатации.

Rocket Lab Electron Япония
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