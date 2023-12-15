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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Украинские правоохранительные органы объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте МВД Украины.

Глава Русской православной церкви обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики, в случае появления на территории Украины патриарх будет взят под стражу.

Также на сайте МВД указано, что патриарху уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

МВД Украины Украины РПЦ патриарх Кирилл
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