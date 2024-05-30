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РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Священный Синод Московского патриархата заявил о невозможности совместного богослужения с епископами Болгарской православной церкви, которые недавно вступили в церковное общение с представителями неканонической религиозной организации Украины.

19 мая в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители Православной церкви Украины (ПЦУ). В числе сослуживших были иерархи БПЦ - митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион.

"Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками", - говорится в опубликованном в четверг журнале московского Синода.

По мнению Синода, своим сослужением с раскольниками иерархи БПЦ "нанесли серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской Православными Церквами".

ПЦУ была создана на базе неканонических православных организаций Украины в конце 2018 года по инициативе тогдашних властей страны и при поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея. С тех пор ряд Православных церквей, преимущественно греческих, постепенно признавали ПЦУ. В свою очередь, Русская православная церковь разрывала с ними общение.

ПЦУ РПЦ Украина Болгария
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