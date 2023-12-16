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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Associated Press (AP).

Он был 16-м эмиром этой страны с 29 сентября 2020 года.

В конце ноября его отправили в больницу, но причины госпитализации не называли.

16-й эмир родился 25 июня 1937 года в Эль-Кувейте, обучался в Великобритании. Занимал должности главы МВД, министра обороны, заместителя премьера. В 2006 году его объявили наследником престола династии ас-Сабах.

AP напоминает, что Кувейт с населением около 4,2 млн человек обладает шестыми по объему резервами нефти в мире. Также в эмирате развернуты 13,5 тыс. американских военных и база ВВС США "Эль-Удейд".

Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах
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