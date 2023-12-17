В Брюсселе манифестация за прекращение огня в Газе собрала 27 тыс. человек

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На улицы Брюсселя в воскресенье вышли 27 тыс. демонстрантов с требованием защиты мирного населения сектора Газа, сообщили в полиции.

По мнению Международной федерации за права человека (FIDH), объединяющей 188 организаций в мире, защищающих права человека, то, что происходит в Газе, может быть расценено как геноцид. Манифестация шла под лозунгом "Прекращение огня сейчас".

"Бельгия, Европейский союз и Соединенные Штаты - все являются пособниками, потому что продолжают поставлять оружие (Израилю -ИФ). Существует конвенция ООН по геноциду, которая обязывает третьи страны делать все возможное, чтобы предупреждать или прекращать геноцид. Сегодня это не происходит", - заявил телеканалу RTBF заместитель председателя FIDH Алексис Деваф.

Акция была организована по призыву Лиги прав человека, Бельгийско-палестинской ассоциации, бельгийского подразделения Amnesty International, Союза еврейских прогрессистов Бельгии, Всеобщей федерации труда Бельгии и ряда других ассоциаций. В рядах манифестантов развевались палестинские флаги, были видны плакаты с надписями, осуждающими бездействие Запада относительно военной операции Израиля в секторе Газа.