Грузинский премьер заявил, что риски вовлечения Грузии в конфликт с РФ остаются

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Грузия избежала военных действий с Россией, угроза начала которых была вполне реальной, но соответствующие риски до конца не нейтрализованы, заявил в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая с ежегодным докладом о проделанной правительством работе.

"Радикальные группы, действовавшие внутри страны, были напрямую заинтересованы в том, чтобы втянуть Грузию в войну, но мы смогли противостоять этим попыткам благодаря проводимой политике, основанной на национальных интересах и интересах нашего народа", - сказал Гарибашвили.

При этом, отметил он, "риски вовлечения Грузии в войну полностью не нейтрализованы".

"Мы оцениваем эти риски, выявляем угрозы и принимаем соответствующие меры", - сказал премьер-министр.