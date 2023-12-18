Лавров предостерег страны НАТО от размещения предназначенных для Украины F-16

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала предостерег страны НАТО от возможного размещения на своей территории самолетов F-16, которые могут быть переданы Украине.

"Если они хотят, как и англичане, опять отсидеться за своими водными просторами, тогда они должны понимать, что где-то есть грани, которые переходить нельзя. Качественное наращивание летальных вооружений, которые передаются Украине, не остается незамеченным", - сказал глава МИД.

"Сейчас ATACMS обсуждаются, Taurus немецкие... Всерьез поговаривают о самолетах F-16, и в ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания таких самолетов, как с точки зрения взлетно-посадочных полос, их обустройства, так и с точки зрения оборудования, которое необходимо для того, чтобы обслуживать после полетов, а там десятки, если не сотни специалистов. Поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасные размышления, могу сказать вам со всей ответственностью". - добавил он.

По словам Лаврова, странам Европы и США, которые призывают ближневосточные государства "сделать все, чтобы война в Газе не распространилась на прилегающие территории", следует "такой же свой пыл применить, чтобы подобного не произошло на Украине".

Он отметил, что, как ранее говорил президент России Владимир Путин, заявления американского лидера Джо Байдена о том, что Россия "Украину завоюет, потом пойдет в Прибалтику, Финляндию, дальше" - это чушь, "всем, в том числе президенту Байдену, прекрасно известно, что у России таких планов нет".

"У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем территориальных споров не существует, в том числе с Японией. Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают", - сказал Лавров.