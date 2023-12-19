Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 90,0725 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,37 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,3 коп. - до 12,594 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюту поддерживают подросшие цены на нефть, однако утром они находятся в равновесном положении. Мировые рынки капитала в основном растут. При этом некоторое давление на рубль оказывает санкционная тематика - в понедельник вечером Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Евросоюз ввел ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также против ряда физических и юридических лиц. Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию.

Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. Во вторник утром нефтяные котировки показывают разнонаправленную динамику.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $78 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,34 за баррель, что на 0,17% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в понедельник продолжили подъем. За прошлую неделю они увеличились на 2,5-2,9%. При этом рынок акций завершил "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило последние шесть лет, отмечает MarketWatch. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в следующем году.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник в интервью Financial Times, что финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 подрастает на 1,05%, китайский CSI300 - на 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,67%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,86%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,03%.