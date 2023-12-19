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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

В Узбекистане задержан бывший министр сельского хозяйства

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов по запросу генпрокуроры страны заключен под стражу, его подозревают в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Следствие подозревает Воитова в хищениях или растратах в особо крупном размере, а также в злоупотреблении властью.

Он работал министром сельского хозяйства с августа 2022 года по октябрь 2023 года, позже эту должность занял Иброхим Абдурахмонов. До этого с марта 2020 года Воитов был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

Узбекистан Азиз Воитов
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